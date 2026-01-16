Confira calendário de eventos da Fundação Cultural de Brusque em 2026

Fotos: Alexandre Honda/Divulgação/Prefeitura de Brusque

A Fundação Cultural de Brusque (FCB) divulgou o calendário oficial de eventos para 2026, com uma programação diversificada que se estende ao longo do ano e contempla ações nas áreas de literatura, música, artes cênicas e patrimônio cultural.

A primeira grande atração está prevista para o período de 13 a 17 de abril, com a realização da Festa Literária de Brusque (FLIB). O evento reúne apresentações artísticas, contações de histórias, feira de livros e atividades voltadas ao incentivo à leitura. Em 2026, a FLIB será promovida em formato diferenciado, com novidades na programação.

Já em 24 de abril, Brusque vivenciará um momento histórico com a inauguração do Museu Internacional das Esculturas. A iniciativa representa uma transformação do atual Parque das Esculturas, que passa a ser consolidado como um museu a céu aberto.

A música também terá espaço de destaque. O Festival da Canção, que valoriza cantores e compositores brusquenses, está programado para 20 de maio. O tradicional Fim de Semana de Música de Câmara ocorre entre 24 e 26 de julho. Os editais de participação para ambos os eventos serão lançados no início de março.

Em comemoração ao aniversário do município, em 8 de agosto, Brusque recebe mais uma edição do Rock na Praça, que em 2026 completa 25 anos de história. O evento reúne bandas locais e regionais e fortalece a cena do rock. O edital de inscrições será divulgado no início de agosto.

As artes cênicas integram o calendário com apresentações das turmas de teatro da Fundação Cultural, previstas para 31 de outubro. Na sequência, em 13 de novembro, ocorre o Festival de Teatro Estudantil, que evidencia os talentos das escolas da cidade.

Encerrando a programação anual, o espetáculo “Acredite no Natal” está marcado para 6 de dezembro. Informações sobre horários, locais e demais detalhes serão divulgadas ao longo do período.