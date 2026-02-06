Desafio de Tiro Esportivo acontece neste sábado em Brusque

Divulgação

A terceira edição do Desafio Zahav de Tiro Esportivo acontecerá no sábado, 7, em Brusque. O evento vai ocorrer das 9h até às 15h, na sede da Associação de Caça e Tiro Esportivo de Brusque (Acteb), e reunirá provas de precisão com armas curtas e longas.

As inscrições custam R$ 50 por modalidade, com possibilidade de reinscrição por R$ 35. É obrigatória a apresentação de Certificado de Registro (CR) e Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf) válidos.

A competição contará com três modalidades. A primeira é Força Livre, com arma curta a 25 metros, a segunda, com arma longa com mira aberta a 50 metros e a terceira modalidade será com arma longa com luneta a 75 metros.

Os três melhores colocados de cada categoria subiram ao pódio com premiação garantida. O primeiro lugar recebe medalha, voucher de R$ 500, boné e canivete, o segundo colocado ganha medalha, boné e canivete, e o terceiro lugar será contemplado com medalha e boné.

Todos os inscritos também concorrem ao sorteio de uma arma, a Carabina CBC Pump .22 LR, ou voucher de R$ 1 mil em compras na Zahav.

O evento contará com vendas de comidas e bebidas no local e é promovido pela Zahav Armeria em parceria com a Acteb.