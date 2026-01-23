Esportes, show e mais: confira o que fazer em Brusque e região neste fim de semana

Divulgação

Encontro de Carros Antigos

Cerca de 100 veículos, dos mais variados modelos, estarão expostos no Passeio Beira Rio, em Brusque, neste domingo, 25. O evento acontece das 9h às 12h, em parceria com o Brusque Car Club. Além dos carros, o encontro contará com música ao vivo e exposição de miniaturas.

Divulgação

Abel Moda Vôlei

A Abel Moda Vôlei enfrentará o Asa Alumínio Vôlei às 19h30, nesta sexta-feira, 23, na Arena Brusque. A equipe já acumula seis vitórias em seis jogos na Superliga B. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site OneTicket por R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia-entrada.

Daniel Mafra/Abel Moda Vôlei

23º Baile da Uva

Neste sábado, 22, acontece a 23ª edição do Baile da Uva, na Sociedade Primavera, em Nova Trento. A festa começa às 22h, com apresentações de Sorriso Lindo, Turbinados da Vaneira e DJ Rubinho Owen. Os ingressos estão sendo vendidos de forma online por R$ 30 no site Pedidos10 ou de forma presencial no Posto Nova Trento ou no Posto MG, em São João Batista.

Grupo Sorriso Lindo/Divulgação

Carlos Renaux x Marcílio Dias

O Carlos Renaux enfrenta o Marcílio Dias na noite de domingo, 25. A bola rola a partir das 18h, na Arena Simon. A venda de ingressos ainda não está aberta.

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Sabadão da Vanera

Acontece neste sábado, 24, o Sábadão da Vanera no Cartolas Pub, em Brusque. A festa inicia a partir das 22h, com Fúria da Vanera e Grupo Pegou Mania no palco. As mulheres têm entrada gratuita até as 23h, com nome na lista. As reservas podem ser feitas pelo número (47) 99603-5561.