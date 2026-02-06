Festival de Verão, Sábado Fácil e mais: confira seis coisas para fazer em Brusque neste fim de semana

Foto: Divulgação | Luiz Antonello/Arquivo O Município

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou seis programações que acontecem entre sexta-feira, 6, e domingo, 8.

1. Festival de Verão

A segunda edição do Festival de Verão acontece em Brusque neste fim de semana, entre sexta-feira, 6, e domingo, 8, no Pavilhão da Fenarreco. O evento tem entrada gratuita e abre às 18h na sexta-feira e às 11h no sábado e no domingo. A programação reúne atrações musicais variadas, além de diversas opções de chope artesanal e gastronomia. O festival conta ainda com área de alimentação, com opções que vão do churrasco de igreja a doces, participação de oito cervejarias de Brusque e região, espaço para crianças e um feirão de carros. Mais informações no Instagram do Festival de Verão (@festivaldeveraobq).

2. Sábado Fácil

Neste dia 7, acontece a primeira edição do Sábado Fácil de 2026 em Brusque. O evento, organizado pela CDL Brusque, inicia às 9h, com diversos serviços gratuitos, como orientações de saúde, teste de acuidade visual, limpeza de óculos, apresentações de dança, feira de artesanato e adoção de pets. A sugestão da CDL é que o comércio funcione em horário estendido, até as 17h. O Museu Casa de Brusque também estará aberto no Sábado Fácil, das 9h às 12h.

3. Encontro de colecionadores de miniaturas automotivas

No sábado, ocorre o 30º Encontro de Colecionadores de Miniaturas Automotivas, no River Mall. O evento começa às 10h e segue até as 17h, com exposições, troca e venda de miniaturas, além do lançamento de uma miniatura comemorativa. A entrada é gratuita.

4. Festa de igreja

A Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, no São Pedro, em Brusque, segue com a programação em homenagem à padroeira. Na sexta-feira, haverá missa às 19h30, com participação de todas as comunidades da paróquia São Luís Gonzaga, além de venda de cucas, cachorro-quente e bebidas ao longo do dia. Após a celebração, ocorrem festejos com roda da fortuna, churrasco, bolo, pescaria e animação musical.

No sábado, a programação começa às 13h, com carreata da imagem da padroeira pelas ruas próximas à igreja. Ao longo do dia, haverá venda de alimentos e, às 19h, ocorre a missa com os festeiros, seguida dos festejos e apresentação da dupla Juscemar e Nathy.

5. Jogo solidário da Abel Moda Vôlei

O próximo compromisso da Abel Moda Vôlei será nesta sexta-feira, contra o Ascade Vôlei, na Arena Brusque, às 19h30, pela 11ª rodada da Superliga B. Para a partida e a Prefeitura de Brusque promovem uma ação solidária. O ingresso promocional custa R$ 10, mediante a doação de 1 quilo de alimento ou de produtos de higiene e limpeza, para casas terapêuticas do município. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo site oneticket.com.br.

6. Feira Livre

Neste sábado, acontece mais uma edição da Feira Livre na Villa Schlösser, em Brusque, das 17h às 22h. O evento oferece uma variedade de artesanatos, produtos coloniais e regionais.

