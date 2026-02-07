Festival de Verão segue até domingo com música, chope e gastronomia em Brusque

Foto: Otávio Timm/O Município

A segunda edição do Festival de Verão movimenta Brusque neste fim de semana, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco.

A programação que começou na sexta-feira, 6, segue até domingo, 8, com atrações musicais, opções de chope artesanal e gastronomia.

“O Festival de Verão foi pensado para ser um evento acessível, que valoriza a música, a convivência e o uso consciente, reunindo famílias e amigos em um espaço preparado para todos”, comentou o organizador Nério Kosenhosk.

A entrada é gratuita. O evento comercializa um copo personalizado por R$ 10 e não utiliza copos descartáveis.

O público também pode levar seu próprio copo, desde que não seja descartável nem de vidro.

“Ver o público participando, trazendo o próprio copo e aproveitando a programação do começo ao fim mostra que Brusque abraçou o festival e que o evento já se consolida no calendário da cidade”, complementa Nério.

Programação deste sábado

Após a abertura na sexta-feira, o festival continua neste sábado, 7, com atividades desde a manhã.

Os portões foram abertos às 11h, com apresentação do DJ Gilson Machado. À tarde, o público acompanhou o show do cantor country Eduardo Baron, às 14h, e a apresentação do grupo Ciclos 5, às 17h30, com covers de Raimundos, Charlie Brown Jr., Detonautas e CPM 22.

A programação segue na noite deste sábado com foco na música sertaneja. A dupla Junior e Jovane sobe ao palco às 20h30. Em seguida, às 23h, o cantor Joni Lopes encerra as atrações do dia.

Atrações do domingo

No domingo, 8, o Festival de Verão entra em seu último dia. O DJ Gilson Machado abre a programação às 11h. Às 13h30, o Trio Fazzenda se apresenta e, às 17h, a banda NBLA fecha o evento com um show especial em homenagem aos Mamonas Assassinas.

Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial do Festival de Verão(@festivaldeveraobq).

