Gisele Bündchen comemora aniversário do caçula com fotos na Praia Brava

A modelo Gisele Bündchen compartilhou um álbum nesta quarta-feira, 28, para celebrar o aniversário do terceiro filho, River, fruto do relacionamento com o lutador Joaquim Vicente.

“Não acredito que já passou mais de um ano desde que você veio abençoar as nossas vidas. Obrigada, Deus, por tanto", escreveu a gaúcha na publicação.

A celebração encerra um ciclo de descanso de Gisele em solo brasileiro. Esta foi a terceira temporada consecutiva de férias da modelo na Praia Brava, em Itajaí.

Hospedada no exclusivo condomínio Bravíssima Private Residence, a convite do empresário Carlos Trossini, Gisele reforçou o status da região como o novo "hype" do litoral sul.

O empreendimento é um ícone do mercado de luxo local: as unidades pé na areia estão entre as mais valorizadas do país, com preços que podem atingir a marca de R$ 50 milhões, atraindo investidores e celebridades em busca de privacidade e segurança.

Após desfrutar do verão catarinense e da virada de ano com a família, a top model seguiu para a Bahia, reforçando sua conexão com suas raízes brasileiras.

O álbum de fotos para comemorar o primeiro aniversário do caçula River reúne ainda registros de arquivo em Miami, onde mora, e no nordeste brasileiro.