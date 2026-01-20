LaFerrari: carro mais caro do Brasil está em Balneário Camboriú; veja valor

Ferrari/Divulgação

Com a divulgação das tabelas do IPVA 2026 por todos os estados, Santa Catarina passou a abrigar o veículo mais caro em circulação no Brasil. Trata-se de uma Ferrari LaFerrari, ano 2016, de edição limitada.

O carro é avaliado em R$ 38.043.737,00, conforme dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-SC).

O superesportivo está emplacado em Balneário Camboriú e, por consequência, gera o IPVA mais elevado do estado.

O imposto devido é de R$ 760.874,74, calculado com base na alíquota catarinense de 2% sobre o valor de mercado do veículo.

Conquista de outra LaFerrari

Apesar de liderar o ranking nacional de preço, o exemplar catarinense não terá o maior IPVA do país em 2026.

Esse título ficará com outra Ferrari LaFerrari, registrada no Distrito Federal, avaliada em R$ 35,6 milhões. No caso, o imposto alcança R$ 1.067.933,76.

A diferença ocorre por causa das regras de tributação. Enquanto Santa Catarina aplica alíquota de 2%, o Distrito Federal cobra 3% sobre o valor do automóvel.

A variação faz com que o IPVA catarinense seja cerca de R$ 300 mil menor, mesmo com um veículo de valor superior.

LaFerrari: modelo raro e desempenho elevado

A Ferrari LaFerrari foi produzida entre 2013 e 2018 e marcou a estreia da tecnologia híbrida na linha da montadora italiana. Apenas 499 unidades foram fabricadas no mundo, fator que influencia diretamente a valorização do modelo.

Em termos de desempenho, o carro acelera de 0 a 100 km/h em 2,6 segundos e atinge velocidade máxima de 350 km/h. A adoção do sistema eletrificado permitiu manter alta potência e reduzir o consumo de combustível em cerca de 40%.

