Lazer movimenta Brusque neste fim de semana; veja em imagens

O fim de semana iniciou movimentado em Brusque no campo do lazer, com uma agenda marcada por eventos culturais, comerciais, esportivos e comunitários distribuídos em diferentes pontos da cidade.

Uma das atrações é a 2ª edição do Festival de Verão, que teve início na sexta-feira, 6, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, popularmente conhecido como pavilhão da Fenarreco.

O evento prossegue neste sábado, 7, e domingo, 8, reunindo uma programação voltada à música, gastronomia e à valorização de cervejarias artesanais da cidade e da região.

Lazer no Centro da cidade

Paralelamente, o Centro da cidade também registra forte movimentação neste sábado com a realização do Sábado Fácil, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque).

A iniciativa de lazer, aberta às 9h, oferece serviços gratuitos à comunidade, como orientações de saúde, teste de acuidade visual, limpeza de óculos, apresentações culturais, feira de artesanato e adoção de pets.

Com efeito, a ação impulsiona o fluxo de pessoas na área central e estimula o funcionamento do comércio em horário estendido, até as 17h.

Além disso, o Museu Casa de Brusque também integrou a programação do Sábado Fácil, com abertura especial das 9h às 12h, oferecendo ao público a oportunidade de visitar o espaço e conhecer mais sobre a história local.

Encontro de colecionadores

Ainda dentro da programação urbana de lazer do dia, ocorre o 30º Encontro de Colecionadores de Miniaturas Automotivas, no River Mall, das 10h às 17h.

O evento reúne expositores e entusiastas do segmento, com atividades voltadas à exposição, troca e venda de miniaturas, além do lançamento de um modelo comemorativo.

Feira, esporte e fé comunitária

A programação de lazer do sábado inclui ainda o jogo solidário da Abel Moda Vôlei, que mobiliza o público em torno do esporte.

No período da noite, acontece a festa da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, no bairro São Pedro, tradicional celebração religiosa que integra o calendário local.

Já a Feira Livre na Villa Schlösser, que estava prevista para ocorrer das 17h às 22h, foi cancelada devido à previsão de mau tempo.

Os organizadores informaram que estudam uma nova data para sua realização, que será divulgada posteriormente.

Galeria de fotos

Por fim, a matéria se encerra com a apresentação de uma galeria de fotos dividida em três carrosséis, que registram, de forma clara e objetiva, os principais destaques deste sábado em Brusque.

Inicialmente o Festival de Verão, na sequência o Sábado Fácil e, por último, o Encontro de Colecionadores de Miniaturas Automotivas, compondo um panorama visual da agenda de lazer que marca o início do fim de semana na cidade.

