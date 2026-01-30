Liberação da Beira Rio e mais: veja o que fazer em Brusque este fim de semana

Divulgação

Motociata na Beira Rio

Neste sábado, 31, uma motociata marcará a abertura do lote 2 da Beira Rio, em Brusque. A prefeitura, em parceria com o Brusque Custom Day, realizará o trajeto da praça Sesquicentenário até a ponte do Pilolo. A largada está marcada para as 10h30. Na chegada, haverá atrações musicais, opções de alimentação e bebidas, além de atividades recreativas para as crianças.

Gabi Maçaneiro/Prefeitura de Brusque

Baile do Chê

O Coliseu Music Hall, no bairro Águas Claras, em Brusque, recebe o Baile do Chê neste sábado, 31, a partir das 22h. Chê Lokedo, Bagualíto, DJ Pupi e DJ Rubinho Owen animam a noite. As mulheres têm entrada gratuita até as 22h30. As reservas podem ser feitas pelo número (47) 99932-2695, com Rubinho.

@coliseumusichall/Reprodução

Feira de Vinil

O River Mall, em Brusque, recebe neste sábado, 31, a 3ª edição da Feira de Vinil, com mais de dois mil discos à venda, além da possibilidade de troca de discos. O evento acontece das 10h às 18h e é aberto ao público.



Freepik/Divulgação

Sexta no Cartolas

O Cartolas Pub, na rodovia Antônio Heil, em Brusque, promoverá uma festa com o grupo Azaração e Débora Amorim no palco. O evento acontece na sexta-feira, 30, a partir das 22h. Mulheres com nome na lista têm entrada gratuita até as 23h. Reservas e informações podem ser obtidas pelo número (47) 99603-5561.



@deboraamorimofc/Reprodução

Hat Stealers no Rock Bar

A banda Hat Stealers se apresenta no Rock Bar, no centro de Brusque, na noite deste sábado, 31. Os ingressos custam R$ 10 para mulheres e R$ 20 para homens. A casa abre às 22h, e as mesas podem ser reservadas gratuitamente pelo telefone (47) 99110-3700.