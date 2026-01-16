Muita música: confira cinco coisas para fazer em Brusque no fim de semana

Banda 10 se apresenta no Wiskadão da Estudantina | Foto: Banda 10/@banda10ofc

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou cinco programações que acontecem entre sexta-feira, 16, e domingo, 18.

1. Festa do padroeiro

A paróquia São Sebastião, no Cedrinho, em Brusque, realiza a festa do padroeiro. Na sexta-feira, 16, a celebração acontece às 19h30. Já no sábado, 17, a missa é às 19h e, depois, a festa inicia, com serviço completo de bar e cozinha, com churrasco e roda da fortuna.

No domingo, 18, a missa com a presença dos festeiros inicia às 9h30. Após a celebração, será servido almoço com churrasco. O sorteio do bingo começa às 14h.

2. Renaux em campo

O Carlos Renaux entra em campo pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. Neste domingo, 18, o Vovô enfrenta o Camboriú em busca da primeira vitória na competição.

Atualmente, o Renaux está na sexta e última posição do Grupo A do Catarinense. O duelo entre Carlos Renaux e Camboriú acontece às 18h, na Arena Simon.

Foto: Beno Küster/@benofotos

3. Sexta Pagoneja

O Cartolas Pub e a Nova Santa realizam a Sexta Pagoneja nesta sexta-feira, 16. As apresentações ficam por conta de Contagia, João Vittor e DJ Residente.

O evento inicia a partir das 22h. Até às 23h, homens pagam R$ 15 e mulheres não pagam. Reservas e mais informações no telefone (47) 9 8902-3905.

4. Atrações no Santinho

Bella e Pétry comandam a Sexta Santinha, no Bar do Santinho, nesta sexta-feira, 16. No sábado, 17, a Farra Verão é por conta de Jean e Gusttavo.

O fim de semana no Bar do Santinho fecha no domingo, 18, na Tardezinha de Verão com o Grupo TNM e DJ Cevic.

5. Fim de semana na Estudantina

O fim de semana no Wiskadão da Estudantina está rechado de atrações.

Na sexta-feira, 16, tem a Sexta Porreta com Garotos de Ouro e Paixão Musical. A apresentação inicia a partir das 21h.

No sábado, 17, Banda 10 e Grupo Balanejo se apresentam a partir das 21h.

Por fim, no domingo, 18, a Domingueira é por Valmir e Kauan (Pegada de Bailão) e DJ Heder, a partir das 19h. Na sexta e sábado, o ingresso custa R$ 30, e no domingo, R$ 20.