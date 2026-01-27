Passeata marca abertura do lote 2 da Beira-Rio neste sábado, em Brusque

Fotos: Gabi Maçaneiro/Prefeitura de Brusque

Neste sábado, 31, a Prefeitura de Brusque, em parceria com a Brusque Custom Day, realiza uma passeata de motocicletas com largada da praça Sesquicentenário às 10h30, até a ponte do Pilolo, marcando a liberação do lote 2 da Beira Rio para o trânsito de veículos.

“Todos estão convidados para este passeio, que é uma forma de a gente celebrar a abertura de mais este trecho da Beira Rio, bem como divulgar o mesmo para quem ainda não saiba desta nova opção viária”, destacou o vice-prefeito, Deco Batisti.

O evento contará também com o auxílio da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) para garantir a segurança de todos durante o trajeto.

Ao final, o público poderá aproveitar atrações musicais, opções de alimentação e bebidas, chope da Zehn Bier, além de brinquedos e atividades recreativas para as crianças. "Será também uma oportunidade de confraternização e de conhecer os diferentes estilos de motocicletas presentes no evento", acrescentou o representante da Brusque Custom Day, Arthur Fischer.