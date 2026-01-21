Passeio Beira Rio recebe encontro de carros antigos neste domingo, em Brusque

Divulgação

Neste domingo, 25, o Passeio Beira Rio será sede do 1º Encontro de Carros Antigos de 2026, com parceria com o clube Brusque Car Club. O Passeio Beira Rio está localizado na avenida Beira Rio, no bairro São Luiz e o evento vai acontecer das 9h ao meio-dia.

Estarão expostos no local, cerca de 100 veículos, dos mais variados modelos. O evento promete reunir os apaixonados pelo universo automotivo para uma manhã especial dedicada à história e ao charme dos carros clássicos.

Além disso, o encontro terá música ao vivo, e o público poderá conferir de perto as miniaturas de carros antigos, um atrativo à parte para colecionadores e curiosos.

Toda a estrutura do Passeio Beira Rio estará funcionando, com os quiosques da Doss Pizzaria, Barô Café e Açaí da Barra prontos para atender todos os visitantes.