Sindilojas celebra 59 anos com solenidade especial em Brusque

Foi realizada na noite desta terça-feira, dia 3, na Sociedade Esportiva Bandeirante, a solenidade comemorativa pelos 59 anos do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas).

O evento reuniu autoridades, empresários, parceiros e convidados, e contou com uma palestra ministrada pelo empresário Juliano Schumacher, da Guabifios.

Na sequência, foi realizada a entrega do Troféu Herbert José Schlindwein – Prêmio Mérito Empreendedor do Sindilojas, concedido nesta edição a Eleutério Graf.

Criado em 2024, o troféu leva o nome de um dos fundadores da entidade e representa uma homenagem especial a empresários do comércio associados ao Sindilojas, com o objetivo de reconhecer contribuições relevantes para o desenvolvimento do setor e da cidade.

Encerrando a programação, foi servido um jantar especial a todos os presentes.

Agradecimentos

Em seu discurso, o presidente da entidade, que está deixando o cargo, Marcelo Gevaerd, agradeceu o apoio recebido ao longo do mandato e afirmou que o evento simbolizou a força do associativismo, a resiliência dos empresários e a capacidade do setor de se reinventar diante dos desafios.

“O meu mandato vai até esta quarta-feira, 4. Estou muito feliz, primeiro pelos 12 anos em que estive à frente da entidade. Todas as diretorias que passaram nesse período sempre tiveram um apoio muito grande, tanto das entidades quanto do poder público e da imprensa”.

Após 12 anos na presidência, Marcelo Gevaerd será sucedido por Fernando Walendowsky. A cerimônia oficial de posse está marcada para o dia 23 de fevereiro.

O prefeito de Brusque, André Vechi, afirmou que a celebração é justa e destacou a relevância do Sindilojas para o comércio local.

“A gente fica feliz em poder participar do aniversário do Sindilojas, que tem uma importância muito grande no segmento, representando todos os empreendedores”.

Já o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, parabenizou a instituição e ressaltou a contribuição da entidade ao longo de seus 59 anos para os municípios da região.

“Parabenizo o presidente Marcelo, que é uma pessoa incansável e que faz com que muita coisa aconteça em nossa cidade, junto com os empresários. O Sesc, inclusive, foi resultado de um trabalho que começou aqui, e por isso precisamos estar presentes para reconhecer esse belo trabalho”.

O empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, também participou do evento e comentou sobre a atuação do Sindilojas.

“O Sindilojas já prestou e continuará prestando um excelente trabalho para o varejo. Hoje, vejo a entidade não apenas discutindo bases salariais, mas ajudando a pautar temas importantes para a cidade”.

Por fim, o presidente da Fecomércio SC, Hélio Dagnoni, deixou sua mensagem e destacou o histórico da entidade.

“O Sindilojas completando 59 anos me obrigava a estar aqui hoje. A entidade sempre foi um celeiro de grandes dirigentes de associações e sindicatos, mas, principalmente, de grandes empresários”.

