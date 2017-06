Envolvido na morte de jovem incendiada viva é capturado pela Polícia Militar

Na tarde desta terça-feira, 27, por volta das 15h, Robson Geovane Mendes dos Santos, 24 anos, foi preso pela Polícia Militar. Ele é um dos envolvidos no assassinato da jovem Roberta Keller, 19 anos, morta na madrugada do dia 25 de maio, incendiada viva, no bairro Nova Brasília.

Os policiais faziam rondas pela rua Maximiliano Furbringer, no bairro Dom Joaquim, quando avistaram dois homens em uma motocicleta, em atitude suspeita. Ao avistarem o carro da PM, os dois tentaram fugir, mas foram abordados poucos metros à frente.

Na abordagem os militares constataram que Santos possuía um mandado de prisão pelo crime de homicídio.

Santos foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde deverá ser conduzido, posteriormente, para a Unidade Prisional Avançada (UPA) de Brusque. Além dele, outras quatro pessoas que participaram da morte de Roberta permanecem presas, sendo Cláudio Batista dos Santos, Júlio César Poroski, o Galego, Pâmela Tainá Carvalho Pereira, e o taxista Charles Natanael Vieira.

Na data da operação policial que prendeu os envolvidos, Santos conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. Pelo áudio de WhatsApp recebido pela políca ficou clara a participação do acusado no crime.

Na delegacia, Santos foi interrogado pelo delegado Alex Bonfim Reis e confessou o envolvimento no assassinato de Roberta.