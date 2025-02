Envolvidos em homicídio durante briga no Centro de Brusque são presos

Dois homens envolvidos em um homicídio que ocorreu no dia 30 de dezembro do ano passado, no Centro de Brusque, foram presos pela Polícia Civil. O jornal O Município apurou a informação com uma fonte com conhecimento do caso.

Na ocasião, um homem de 32 anos morreu esfaqueado após uma briga. As informações preliminares da Polícia Civil eram de que o homem havia avistado um vizinho discutindo com a esposa na rua e tentou intervir para defender a mulher.

Contudo, o marido teria reagido com violência, auxiliado por outros dois homens. A vítima tentou fugir, mas foi alcançada e morta no local com várias facadas.

De acordo com a fonte, o autor das facadas foi preso em Brusque na tarde da quarta-feira, 12. Já o outro suspeito foi preso em São Paulo na semana passada. Por fim, ela afirma que ainda há um homem foragido.

A Polícia Civil informou à reportagem que ainda realiza a investigação do caso e uma coletiva será realizada às 15h desta quinta-feira, 13.

