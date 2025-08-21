Enxame de abelhas pousa em carro no estacionamento da Havan e mobiliza bombeiros em Brusque

Um enxame de abelhas pousou em um carro na tarde desta quinta-feira, 21, no Centro de Brusque, e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros.

As abelhas pousaram em um veículo que estava no estacionamento da loja Havan. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h50 e está no local atendendo ao chamado. A equipe tenta a dispersão das abelhas por meios naturais.

Informações de testemunhas são de que o motorista teria levado o carro para ser limpo e que produtos utilizados teriam atraído os insetos.

Leia também:

1. Choque térmico à vista: Brusque terá virada climática no fim de semana

2. Hospital Azambuja alerta para prática de golpes no WhatsApp com nome da instituição

3. EXCLUSIVO – Defesa de acusado de homicídio em Brusque diz que facada foi reação a soco no rosto

4. Morador de Guabiruba que morreu atropelado em Balneário Camboriú estava indo para a casa da namorada

5. Percepção de aumento de casos de adultização em Brusque preocupa Conselho Tutelar

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

