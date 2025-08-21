Enxames de abelhas: Bombeiros de Brusque explicam o que fazer para evitar acidentes com insetos

O Corpo de Bombeiros de Brusque tem registrado neste mês ocorrências relacionadas à presença de abelhas na região. O fenômeno está associado à migração dos insetos. O comandante dos bombeiros de Brusque, Rafael de Fáveri, repassou orientações à população para evitar acidentes com os enxames.

O comandante explica que a companhia recebe com frequência chamados sobre enxames migratórios. Geralmente as abelhas se juntam nas casas e demais locais urbanos para fazer um tipo de parada para descanso. “Quando uma nova abelha rainha se separa da colmeia original com operárias, formam-se enxames temporários em locais para descanso, que costumam desaparecer após poucas horas ou dias”.

É preciso ter cuidado com algumas medidas, pois certas ações para dispersar os insetos podem configurar crime ambiental. Neste período de migração fica proibida a captura e extermínio das abelhas sem as devidas permissões, licenças ou autorizações dos órgãos competentes.

Nesta segunda-feira, 18, um enxame se instalou na sacada de um apartamento no bairro São Pedro, em Brusque.

Confira as recomendações dos bombeiros:

1 – Não atrapalhe e evite barulhos

A principal recomendação é manter distância, evitar barulhos e não tentar remover as abelhas com veneno ou por conta própria, pois elas podem atacar. As abelhas têm um papel essencial no ecossistema e seu extermínio configura crime ambiental. É preciso ter cuidado especial em relação a crianças e animais, que podem querer se aproximar do enxame por curiosidade.

2 – Aguarde antes de acionar os bombeiros

Não é necessário acionar os bombeiros em todos os casos. É aconselhado aguardar algumas horas para que as abelhas sigam seu caminho naturalmente. Se persistirem ou representarem risco, só então acione o Corpo de Bombeiros.

3 – Atuação responsável e com respeito ambiental

Quando necessário, o CBM-SC envia equipes capacitadas para capturar os insetos com cuidado e encaminhá-las aos apicultores, evitando a eliminação, que só ocorre em último caso.

4 – Treinamento especializado

As equipes passam por capacitações em captura e manejo de insetos, com foco em preservar os animais sempre que possível; a eliminação é empregada somente quando o inseto passa a ser nocivo ou agressivo.

Práticas recomendadas para evitar ataques das abelhas

Mantenha distância e acione o CBM-SC somente se o enxame não sair naturalmente ou oferecer perigo;

Evite qualquer tentativa de remoção por conta própria, como uso de inseticidas, fogo ou objetos;

Preserve o ambiente e a vida das abelhas, essenciais para a polinização e biodiversidade;

Em ocorrências atendidas, as equipes realizarão captura técnica e liberação consciente em local apropriado.

Ocorrência com abelhas registrada

No início da tarde desta quinta-feira, 21, um enxame pousou em um carro no estacionamento da loja Havan, no Centro de Brusque.

O caso chamou atenção pela quantidade de insetos e também pelo local onde eles permaneceram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Conforme o comandante, pelo fato de o lugar ser movimentado, as equipes optaram por levar o veículo a outro ponto para remover os insetos.

Um vídeo mostra como os insetos estavam amontoados no carro.

