Equipe brusquense conquista título de vôlei em competição internacional

As talentosas atletas da Abel / Havan / FME conquistaram um importante resultado no domingo, 19. A equipe foi a grande campeã do Festival Internacional de Estrela, na categoria Infantojuvenil, e traz agora para Brusque um dos mais importantes títulos da base da modalidade no continente. A grande final foi disputada contra o Club de Bahia Blanca, equipe argentina.

Após um início tenso e sentindo o cansaço físico após a realização de muitas partidas em um espaço curto de tempo, o time acabou perdendo o primeiro set por 25 a 18. Depois disso, porém, as atletas se recuperaram e buscaram o ouro: 25 a 13 no segundo set e 15 a 13 em um disputadíssimo tie-break.

Gabriela Waldrigues, jogadora da Abel e natural de Brusque, foi eleita a atleta destaque durante o festival realizado no Rio Grande do Sul.