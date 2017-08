Equipe brusquense de basquete conquista terceiro lugar no Catarinense Sub-13

Enfim encerrou o Campeonato Catarinense de Basquete Sub-13, e com um grande resultado para Brusque. A competição teve início em março e envolveu 23 equipes. No último fim de semana foram decididas as posições finais, e a AD Brusque / FME / Colégio São Luiz terminou na terceira posição geral, superando rivais bastante competitivos, como Avaí (Florianópolis) e AABJ (Joinville).

O hexagonal final foi decidido entre Colégio Salesiano (Itajaí), IBBC (Florianópolis), AD Brusque, Avaí, Apab (Porto União) e Santa Rosa (Lages). Com três vitórias e duas derrotas, o time faturou a medalha de bronze, ficando atrás apenas dos itajaienses e da equipe IBBC.

O destaque fica para o técnico Luiz Gulini, o Luizão. O comandante da equipe formou e treinou o grupo vencedor, além de se dividir no trabalho com a equipe Sub-12, atualmente líder do seu grupo no estadual da categoria. O elenco emplacou ainda o vice-cestinha da competição, o atleta Luis Henrique de Amorim Knabben, com 273 pontos em 14 jogos, média de 19,5 pontos por jogo.

A campanha

A história da equipe brusquense começou no dia 24 de março, com uma derrota para o time que se sagraria campeão, Colégio Salesiano. Mas o time não esmoreceu e venceu São Bento do Sul e Blumenau na sequência. A AD Brusque conseguiu a classificação e a segunda posição do grupo B. Foram quatro vitórias e duas derrotas no caminho até a vaga para a fase semifinal.

A competição afunilou na penúltima etapa e somente os melhores permaneceram vivos. Na chave dos brusquenses caíram três grandes times: IBBC, que sagrou-se vice-campeão ao término do campeonato, AABJ (Joinville) e Criciúma. Com campanha de destaque, sendo duas vitórias e uma derrota, a AD Brusque seguiu viva no campeonato, terminando em segundo na chave da etapa semifinal.

O hexagonal final foi completamente disputado em Florianópolis, no ginásio Rozendo Lima. Os atletas brusquenses tiveram um caminho de pedras, mas no fim a determinação valeu um lugar no pódio. Foram duas derrotas, para Salesiano (79 a 49) e IBBC (49 a 37) e três triunfos contra Santa Rosa (33 a 20), Avaí (41 a 26) e Apab (54 a 40).