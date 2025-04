Equipe de atiradores brusquenses fica em sexto lugar no Campeonato Catarinense de Carabina Apoiada

Atiradores do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque conquistaram o sexto lugar na segunda etapa do Campeonato Catarinense de Carabina Apoiada no sábado, 12, em São Bento do Sul. O torneio é considerado como a principal competição da modalidade no Brasil.

O torneio possui 12 etapas ao longo da temporada e a participação de dez equipes catarinenses, além de uma convidada do Rio Grande do Sul.

O município de Brusque foi representado por uma delegação de 11 atiradores do clube, fundado em 1866 e reconhecido como o clube de tiro mais antigo das Américas.

Saiba quem são os atiradores:

Cleiton Luis Reichert

Ovidio Reichert

Cristian Carlos Vicari

André Luiz Petermann

Leandro Massayoshi Ogino Dias

Guilherme Pedro Ohlweiler

Pedro Adolfo Ohlweiler

Moraci Meirelles

Armando Jair Imhof

Carlos Garcia

Daniel Dandolini Imhof

Na competição, os atiradores têm direito a dois alvos de ensaio antes de realizar os 20 disparos válidos.

O objetivo é atingir a pontuação perfeita de 200 pontos. Cada milímetro fora do centro reduz a nota do atirador e impacta diretamente o desempenho da equipe. Ao fim da etapa, os seis melhores resultados de cada equipe são somados para compor a classificação geral.

Brusque encerrou a etapa com 1243,5 pontos. O primeiro lugar ficou com o Clube Atiradores de Jaraguá, que conquistou o topo do pódio com 1263 pontos.

Próximos desafios

Após a competição, a equipe de Brusque volta suas atenções para a Festa de Páscoa do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, que acontece no dia 26 de abril, reunindo associados, familiares e comunidade.

Já no dia 3 de maio, os atletas voltam à estrada, desta vez rumo à cidade de Ibirama, onde será realizada a 3ª etapa do campeonato.

Leia também:

1. Tempo: Brusque tem previsão positiva para a Semana Santa

2. VÍDEO – Acidente entre dois carros é registrado no Nova Brasília, em Brusque

3. GALERIA – Grupo de 30 crianças encena Via Sacra em Brusque

4. Saiba quais foram as ruas, avenidas e rodovias de Brusque que mais registraram acidentes em 2024

5. Barateiro Futsal estreia com vitória na Liga Feminina de Futsal

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: