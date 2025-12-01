Equipe de Brusque conquista título estadual de Handebol Sub-12

O Brushand é o novo campeão da Liga Santa Catarina de Handebol Sub-12. A equipe brusquense confirmou o favoritismo e levantou o troféu no domingo, 30, após a fase final realizada em Luzerna, no Meio-Oeste catarinense. O torneio reuniu os seis melhores clubes do estado.

Brusque dominou a competição do início ao fim. No sábado, 29, a equipe venceu Caçador por 30 a 9 e Rio Negrinho por 39 a 19 e garantiu vaga na decisão como líder de sua chave. Na final, superou Saudades por 29 a 12.

A Liga-SC Mirim Sub-12 contou com 12 equipes inscritas e foi disputada em três fases ao longo do ano, duas regionais e o estadual. Com a conquista, Brusque encerra a temporada com campanha perfeita, somando nove vitórias em nove jogos e média superior a 17 gols de diferença por partida.

Trabalho de base se destaca

O técnico Anderson Silva celebrou o desempenho e ressaltou a longevidade do grupo de atletas.

“Foi uma grande parte desses meninos joga junta desde os 5 anos de idade. Nos últimos quatro anos disputamos cinco finais estaduais e vencemos três. Semana retrasada fomos campeões da Extra Liga na categoria Sub-14 e agora campeões do estado na categoria deles. É o reflexo de um trabalho de base bem feito”.

Artilheiros da competição

A equipe brusquense também brilhou individualmente na Liga-SC. Ruan Chemeres Cunha, da Escola Feliciano Pires, foi o artilheiro da temporada, com 121 gols. Já Lorenzo Radavelli, da Escola Osvaldo Reis, foi um dos dez maiores artilheiros do estado, com 51 gols.

Próxima disputa

O calendário segue intenso: nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, Brusque volta à quadra para disputar a Extra Liga SC Sub-16 em Indaial, buscando mais um título estadual.

O handebol de Brusque mantém trajetória de conquistas e projeção no cenário esportivo. “Esses meninos levam o nome de Brusque para todos os cantos do estado, e em 2025 passamos a disputar também competições nacionais”, destacou o professor Anderson.

