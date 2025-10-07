Equipe de Brusque é campeã da Copa Brasil de Ginástica Rítmica
Competição aconteceu no ginásio de esportes Moringão, em Londrina
A equipe da Associação Brusquense de Ginástica Rítmica (ABGR) foi campeã do conjunto misto 2 arcos e 3 bolas na categoria adulto na Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto de Ginástica Rítmica.
A competição aconteceu no ginásio de esportes Moringão, em Londrina, no Paraná. A conquista da equipe brusquense aconteceu no domingo, 5.
A equipe de Brusque campeã é formada por Nicole Hames, Heloísa de Almeida, Sthefani Dognini, Nicolly Crepas e Thayna Martins. A técnica Maiara Regina de Candido Vieira.
