Equipe de basquete de Brusque é vice-campeã de campeonato estadual sub-13

A equipe de Brusque ficou com o vice-campeonato do Campeonato Catarinense Sub-13 masculino. A competição aconteceu entre os dias 17 e 19 de outubro, em Blumenau e Jaraguá do Sul.

O campeonato iniciou com 20 equipes, divididas por outro grupos. Depois, avançaram 12 e, para a fase seguinte, foram oito: Abasmo (São Miguel do Oeste), Adiee Avaí (Florianópolis), Ajab (Jaraguá do Sul), Ajobb (Joinville), Apab (Blumenau), Astra Basquete (Balneário Camboriú), Mampituba Basquete (Criciúma) e a Sociedade Esportiva e Recreativa (SER) Brusque.

Nas semifinais, a equipe de Brusque bateu Ajobb, de Joinville, por 64 a 57. Já na final, foi derrotada pela Apab Blumenau por 67 e 59.

A equipe brusquense foi formada por Henrique Rocha, Gabriel Fischer, Franco Maurici, Emanuel Gevaerd, Heitor Weber, Victor Van Wilpe, Arthur Becker, Dérick Nunes, Arthur Ferreira, João Pereira e Henrique Paza. Já a comissão técnica é composta pelo treinador Maycon Lemos e o assistente Daniel de Paula.

