Equipe de Brusque estreia com duas vitórias na Liga SC de Handebol

Os meninos do Handebol Brusque começaram com o pé direito a disputa do Campeonato Estadual da Liga SC de Handebol, categoria cadete sub-16. No sábado, 26, a equipe estreou em Florianópolis com duas vitórias sobre Floripa Handebol e Camboriú. As partidas foram realizadas na quadra da Escola Colegial.

Atual campeã estadual do sub-14, a equipe brusquense subiu de categoria e vem se preparando desde janeiro para o novo desafio. No primeiro jogo, contra Camboriú, o time enfrentou um primeiro tempo equilibrado, chegando a ficar três gols atrás no placar. No entanto, com muita garra e organização, buscou o empate por 11 a 11 ainda antes do intervalo. No segundo tempo, Brusque dominou a partida e fechou o placar em 32 a 16.

Na segunda partida do dia, contra a equipe da casa, Brusque manteve o ritmo forte e abriu vantagem de 10 gols ainda no primeiro tempo. O domínio se manteve até o fim, com vitória por 28 a 16 sobre Florianópolis.