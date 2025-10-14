Equipe de handebol de Brusque é vice-campeã sul-brasileira e classifica para a final nacional

Os meninos do handebol Brusque, categoria mirim sub-12, foram vice-campeões sul-brasileiros em torneio disputado em Guarapuava, no Paraná.

A competição foi realizada entre os dias 9 e 12 de outubro no distrito. Este é o maior campeonato do Sul do Brasil de handebol. A competição garante vaga para a final brasileira, marcada para abril de 2026, em São Paulo.

A equipe de Brusque unificou-se com o município de Antônio Carlos, da Grande Florianópolis, para fortalecer o elenco e atender aos critérios da competição, aumentando as chances de pódio.

O grupo contou com 18 atletas, sendo 12 de Brusque e seis de Antônio Carlos, e teve como comissão técnica os professores Anderson Silva, Adilson Arruda, Luciano Furtado, Franciele Chemeres e Elaine Silva, das duas cidades.

Durante o campeonato, o time Brusque/Antônio Carlos enfrentou fortes adversários: Sarandi (PR), Colégio Imperatriz (PR), Campo Bom (RS) e AGH Guarapuava (PR).

Resultados

Brusque/Antônio Carlos-SC 23×8 Sarandi (PR)

Brusque/Antônio Carlos-SC 16×14 Colégio Imperatriz (PR)

Brusque/Antônio Carlos-SC 28×14 Guarapuava (PR)

Na final, a equipe catarinense foi superada por Campo Bom por 20 a 17, em um jogo equilibrado, com trocas de liderança e muita disputa.

Avaliação e destaques

O professor Anderson destacou que Brusque/Antônio Carlos liderou a maior parte da partida, mas acabou cometendo muitos erros de finalização, o que impediu um placar mais amplo e resultou na derrota nos minutos finais. “Nossa equipe tecnicamente deu show, porém o importante, que é a bola na rede, em alguns lances deixou a desejar”, afirmou.

Na seleção do campeonato, que elege os melhores de cada posição, Brusque teve quatro atletas entre os sete destaques:

Lucas Othavio: melhor goleiro;

Miguel Mariotti: melhor ponta direita;

Vitor DellAgnolo: melhor central;

Ruan Chemeres Cunha: melhor armador esquerdo e também eleito melhor jogador do Sul do Brasil.

As demais posições, pivô, armador direito e ponta esquerda, ficaram com atletas de Campo Bom e Sarandi.

“Agora, com a vaga garantida para a final do Brasileiro em 2026, iremos manter o foco nos treinamentos aprimorar e corrigir os erros que tivemos”, completa o professor.

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

