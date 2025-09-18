Equipe de robótica de Brusque arrecada recursos para competir no Panamá
Torneio ocorrerá nos dias 19 e 21 de outubro
Torneio ocorrerá nos dias 19 e 21 de outubro
A equipe de robótica Os Cabeças de Lata vai representar Brusque na competição internacional da Olimpíadas Mundial de Robótica (WRO), no Panamá. O grupo conquistou a vaga após disputar a etapa nacional da WRO, realizada em 30 de agosto, garantindo a oportunidade de levar o nome do município ao torneio internacional.
O time é formado pelos alunos do 6º ano André de Oliveira, Lavínia Siemsen e Pedro Schwinden Lussoli, sob a orientação do professor Shaian Ari Griga. A iniciativa surgiu a partir de um convite do professor, durante as aulas de educação tecnológica no Colégio Cônsul Carlos Renaux.
A classificação assegurou à equipe a presença no WRO Open Championship Americas 2025, que acontecerá na Cidade do Panamá entre os dias 19 e 21 de outubro de 2025, na categoria Robomission, na modalidade Elementary.
Para participar, os estudantes precisam arrecadar cerca de R$ 8 mil por integrante, totalizando aproximadamente R$ 24 mil. O valor será destinado a custos de transporte aéreo, hospedagem, alimentação, inscrições e materiais necessários para a competição. As doações podem ser feitas pelo site Vakinha.
A World Robot Olympiad (WRO) é uma competição internacional de robótica que reúne estudantes de diversos países para desenvolver soluções inovadoras em ciência e tecnologia. Além do aprendizado técnico, o evento promove valores como cooperação, respeito, criatividade e inovação.
O Open Panamá reunirá equipes de diferentes nações, proporcionando uma experiência de intercâmbio cultural, científico e tecnológico.
Leia também:
1. Brusquense vence etapa de circuito nacional de tênis no Rio Grande do Sul
2. Brusque floresce com o encanto do olho-de-boneca da família Voss
3. Filmes do Batman retornam aos cinemas de Brusque; confira as sessões
4. Idoso morre com golpe de bengala na cabeça em Gaspar
5. Ponte de madeira no Cedro Alto, em Brusque, será interditada nesta sexta-feira
Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque: