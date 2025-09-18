Equipe de robótica de Brusque arrecada recursos para competir no Panamá

A equipe de robótica Os Cabeças de Lata vai representar Brusque na competição internacional da Olimpíadas Mundial de Robótica (WRO), no Panamá. O grupo conquistou a vaga após disputar a etapa nacional da WRO, realizada em 30 de agosto, garantindo a oportunidade de levar o nome do município ao torneio internacional.

O time é formado pelos alunos do 6º ano André de Oliveira, Lavínia Siemsen e Pedro Schwinden Lussoli, sob a orientação do professor Shaian Ari Griga. A iniciativa surgiu a partir de um convite do professor, durante as aulas de educação tecnológica no Colégio Cônsul Carlos Renaux.

A classificação assegurou à equipe a presença no WRO Open Championship Americas 2025, que acontecerá na Cidade do Panamá entre os dias 19 e 21 de outubro de 2025, na categoria Robomission, na modalidade Elementary.

Para participar, os estudantes precisam arrecadar cerca de R$ 8 mil por integrante, totalizando aproximadamente R$ 24 mil. O valor será destinado a custos de transporte aéreo, hospedagem, alimentação, inscrições e materiais necessários para a competição. As doações podem ser feitas pelo site Vakinha.

Sobre a WRO

A World Robot Olympiad (WRO) é uma competição internacional de robótica que reúne estudantes de diversos países para desenvolver soluções inovadoras em ciência e tecnologia. Além do aprendizado técnico, o evento promove valores como cooperação, respeito, criatividade e inovação.

O Open Panamá reunirá equipes de diferentes nações, proporcionando uma experiência de intercâmbio cultural, científico e tecnológico.

