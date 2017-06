Equipe de vôlei adaptado de Brusque é campeã de etapa estadual

​Os atletas do vôlei adaptado de Brusque novamente fizeram bonito ao representarem a cidade. Diante das equipes de Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes e Jaraguá do Sul, os brusquenses conseguiram grandes resultados na disputa de uma das etapas do campeonato estadual.

Foram três primeiros lugares, um segundo e uma terceira colocação. Os títulos vieram nas categorias Bisa (acima de 69 anos), Sênior Feminino (acima de 59) e Master Feminino (acima de 45). O segundo lugar foi conquistado pela equipe Biso, já o terceiro ficou com os atletas do Sênior Masculino. Brusque chegou ao pódio em todas as categorias que disputou.

​A etapa do Campeonato Estadual foi realizada do dia 7 a 10 de junho em Navegantes. A próxima etapa será na cidade de Itajaí, provavelmente no fim de agosto. Ainda haverá uma etapa em Balneário Camboriú e outra em Brusque, programada inicialmente para o mês de outubro.