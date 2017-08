Equipe do Brusque Jeep Clube participa de competição na Argentina

Entre os dias 17 a 20 de agosto, uma equipe de competidores do Brusque Jeep Clube participou na Argentina, na cidade de San Vicente, na província Misiones, da 11ª Jeep Fest. O evento, é considerado um dos maiores de off-road da América Latina depois da Fenajeep, e também sediou uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Jeep e Gaiola Cross Country e Extreme.

“Estamos vindo de uma fase muito boa, de bastante vitórias, e a nossa equipe está bem preparada, com três pilotos de gaiolas. E a nossa expectativa é muito boa, já que esta também é a primeira vez que participamos do evento”, comenta Bruno César Lang, vice-presidente do Brusque Jeep Clube e que competiu no evento argentino na categoria Gaiola Força Livre.

Além dele, Lucas Henrique Lang e Graziela Lang participaram das disputas, ambos na categoria Gaiola Aspirado. Outros competidores de Santa Catarina também marcaram presença no evento, nas competições de Gaiola Cross.

“Sabemos que serão provas bem acirradas, mas vamos brigar para conquistar o título do primeiro lugar nas categorias e trazer esse prêmio para Brusque”, completou Bruno antes das provas, na última sexta-feira, 18 de agosto.

Presença marcada

Além dos competidores, o presidente do clube brusquense, Vilmar Walendowsky também esteve presente no evento e acredita que foi mais uma grande oportunidade de fortalecer os laços de amizade com outros Jeep Clubes da América Latina.

“Com certeza é uma competição importante e estamos dando apoio à nossa equipe e as demais de Santa Catarina para teremos um bom desempenho. Também aproveitamos a oportunidade para reforçar o convite aos nossos amigos argentinos e todos da América Latina para os 25 anos da Fenajeep, que será de 30 de maio a 3 de junho de 2018”, acrescenta Negão.