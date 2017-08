Equipe masculina da Abel é destaque em quatro competições

O mês de agosto foi de muito trabalho e conquistas para as equipes masculinas da Associação Brusquense de Esporte e Lazer (Abel). A equipe participou de quatro competições e obteve resultados surpreendentes. A Mirim foi campeã da segunda etapa do Campeonato Catarinense, garantiu vaga na final e traz para Brusque a última etapa do evento. Já nos Jesc 15 a 17 anos, os atletas que representaram também Colégio Cultura e Colégio Amplo garantiram vagas na próxima fase tanto no vôlei de quadra quanto no vôlei de praia – o feminino também faturou vaga no vôlei de praia.

Além destas competições, o Pré-Mirim participou da fase estadual dos Jesc 12 a 14 anos, e os meninos mostraram muita garra e determinação defendendo o Colégio Cultura. Por fim, a equipe Infantil foi campeã da segunda etapa da Liga Catarinense de Voleibol, além de vencer três partidas pela Aevi no último fim de semana. A equipe e a comissão técnica convidam toda a comunidade brusquense para prestigiar a segunda etapa do Campeonato Catarinense de Voleibol Infantil Masculino, que será realizado no próximo fim de semana no Colégio Cultura.

FOTO: ABEL

Equipes representaram Brusque nas categorias Mirim, Pré-Mirim e Infantil

Divulgação