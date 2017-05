Equipes de Brusque treinam forte para representar o município nos Joguinhos Abertos

Os Joguinhos Abertos, realizados pela Fesporte e que envolvem grande parte dos municípios catarinenses, já começou. Dividido este ano em três partes – microrregional, seletiva e estadual -, a competição que revela os talentos esportivos dos jovens atletas terá sua última parte em Caçador, no mês de julho.

Brusque não teve uma boa largada no evento. Competindo com duas modalidades no microrregional, que envolveu somente os municípios da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque, houve eliminação dupla. Nem o futsal masculino, tampouco o voleibol feminino conquistaram as vagas.

Mas o município conta ainda com equipes que participam diretamente da seletiva. Futsal feminino, basquete masculino e voleibol masculino jogam esta fase, em que se encontram equipes das ADRs de Brusque e Itajaí. Além das três equipes que ainda são esperança de vitória, mais 11 modalidades serão disputadas por Brusque diretamente na fase estadual, em Caçador.

Treinando para fazer bonito

Uma das equipes que mais se prepara para os Joguinhos é a do futsal feminino, com o elenco do Barateiro Sub-17. A equipe terá pela frente apenas o time de Itajaí, mas o adversário é forte. Além disso conta com o comando de um treinador que conhece muito o futsal feminino brusquense: Esquerda, que esteve no Barateiro por muitos anos, dessa vez defenderá o município vizinho.

Para superar o adversário e avançar à etapa estadual, já que apenas o campeão pode continuar na competição, o treino segue forte na Arena Brusque, como explica o técnico André Deitos. “Após três meses de preparo, a expectativa para os Joguinhos é boa. Sei que ainda é um time inexperiente, mas é forte e tem capacidade de vencer. Vamos trabalhar mais a nossa marcação, que no estadual Sub-17 falhou em alguns momentos, justamente pra surpreender nos Joguinhos”. A seletiva inicia no dia 7 de junho.

Com vaga direta para o estadual, os atletas do tênis de mesa brusquense suam a camisa para aprimorar a performance nos Joguinhos. O grupo teve uma boa notícia recente com a doação de uma mesa profissional da Fundação Municipal de Esportes (FME), mas ainda pena pra arranjar materiais. “Foi uma grande evolução, mas se conseguíssimos ainda mais apoio, a situação seria melhor e a expectativa de medalha seria grande. De qualquer forma teremos atletas competitivos, tanto que em 2016 dois dos nossos jogadores foram contratados por Florianópolis, mas dessa vez estarão conosco”, explica Gustavo Vinotti, técnico do elenco de tênis de mesa.

Ele explicou que, por exemplo, uma bolinha, que dura em média três dias, custa R$ 12, enquanto a borracha da raquete chega a custar mais de R$ 200. “O fato de não conseguirmos posições ainda mais altas é devido a treinarmos muitas vezes com materiais inapropriados ou mesmo ficarmos sem o equipamento pouco antes dos jogos oficiais”, conta. Em média, o grupo de tênis de mesa chega a ficar entre 4º e 7º colocado nos Joguinhos.

Modalidades de Brusque que disputam a seletiva

Futsal feminino

Basquete masculino

Voleibol masculino

Modalidades de Brusque que disputam o estadual direto

Futebol

Atletismo feminino

Ciclismo masculino

Ginastica rítmica feminino

Judô masculino

Caratê masculino

Natação masculino e feminino

Tênis masculino

Tênis de mesa masculino

Vôlei de praia masculino e feminino

Xadrez masculino