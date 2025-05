“Era uma mulher forte”: amiga presta homenagem à vítima de queda de carro no rio em Brusque

Talita Cardoso conversou com o jornal O Município e falou sobre sua relação com Silene Aparecida Corrêa, que morreu após o carro em que estava cair no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na noite de domingo, 25.

As duas se conheciam desde 2010. Talita era gerente de uma loja de biquínis, e Silene era uma de suas clientes. Com o tempo, construíram uma amizade que se manteve ao longo dos anos. Quando Talita se mudou para Portugal, elas continuaram se comunicando pela internet.

“Era uma pessoa muito boa e uma mulher forte. Estava sempre feliz. Tinha um orgulho gigantesco do filho. Casar o filho era um dos sonhos dela, e ela realizou esse sonho”, contou.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos também se despediram de Silene. “Que os anjos da divina presença a acolham com amor e sabedoria, e que essa luz brilhe”, escreveu um homem.

“Meus sentimentos a toda a família e amigos. Que Deus conforte a todos”, postou outro.

Já uma mulher publico que Silene era “uma mulher guerreira e batalhadora”.

Leia também:

1. Frio mais forte do ano a caminho de Brusque; confira a previsão da semana

2. Carro cai no rio Itajaí-Mirim, em Brusque; bombeiros realizam buscas

3. Motociclista bate em guard rail e sofre queda de 4 metros de altura em Brusque

4. Prefeitos de Brusque e Guabiruba avaliam resultados de viagem à Alemanha

5. Brusque Basquete vence o Santos fora de casa e garante vaga no final four do Brasileiro CBB

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: