A tradicional revendedora de gás Erenita Gohr & Cia. Ltda., com sede em Brusque, está realizando uma grande comemoração em homenagem aos seus 50 anos de história — e quem sai ganhando é o cliente.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A partir de 1º de setembro, cada compra de um botijão de gás P13 (13kg) garantirá um brinde exclusivo e a chance de concorrer a três vales-compras de R$ 1.500, válidos em qualquer unidade da rede supermercados Archer.

A campanha, válida até 20 de dezembro, é destinada exclusivamente a pessoas físicas (CPF) e então possui participação simples.

Ao comprar o botijão P13, o cliente recebe na hora um paninho de prato comemorativo dos 50 anos da empresa, além de um cupom para concorrer aos sorteios, que ocorrem nos dias 20 de outubro, 20 de novembro e 20 de dezembro.

Com efeito, as chances são acumulativas, pois quanto mais compras, maiores as oportunidades de ganhar.

Para participar, basta preencher corretamente o cupom e depositá-lo na urna disponível na sede da empresa.

Gás, história e confiança

Essa ação especial marca um capítulo importante na trajetória de uma empresa familiar, que começou em 1975, em Brusque, com um casal cheio de sonhos, um Chevrolet 1951, uma Kombi laranja e o compromisso de oferecer um atendimento próximo e confiável.

A história tem como protagonistas o senhor Adalberto Gohr, que segue acompanhando de perto o legado que ajudou a construir, e sua esposa Erenita, figura fundamental desde os primeiros passos da empresa e que faleceu em 2023.

Foi a determinação do casal que deu origem ao negócio, estabelecendo valores que permanecem como alicerce até os dias atuais.

Como resultado, ao longo das décadas, a Erenita Gohr & Cia. se firmou como referência no setor, ampliando suas atividades e conquistando a confiança de indústrias, comércios e famílias de toda a região.

Hoje, com gestão profissionalizada e o legado familiar preservado, a empresa segue unindo tradição e inovação.

A promoção de aniversário é um reflexo desse percurso: valoriza o passado, reconhece os clientes fiéis e celebra meio século de dedicação ao lado da comunidade brusquense.

Gás que celebra trajetórias

Após os anúncios, no fim da edição, será possível conferir uma galeria especial de fotos que revelam — em imagens — os capítulos mais marcantes dessa trajetória.

Um convite à memória, à emoção e ao reconhecimento de uma história então feita com esforço, afeto e gratidão.

Galeria de fotos

Imagens históricas cedidas pela família Gorh >>

Fotos de 2025/Créditos: Ciro Groh/O Município >>

