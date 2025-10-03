Erro cometido em 2003 obriga Prefeitura de Brusque a pagar R$ 12 milhões em 2025; entenda o motivo

A Prefeitura de Brusque foi condenada a devolver R$ 12 milhões a um banco em razão de um processo iniciado há 20 anos. O caso começou em 2003, na gestão do então prefeito Ciro Roza, quando a administração utilizou R$ 5 milhões que estavam depositados em juízo.

A Justiça havia determinado que o valor permanecesse aplicado até a decisão final do processo, que analisava se a dívida realmente existia. Dois anos depois, em 2005, a Justiça decidiu que o dinheiro não pertencia ao município e deveria ser devolvido. No entanto, o valor já havia sido gasto pela gestão da época.

Agora, com juros e correções, a quantia chega a R$ 12 milhões. O pagamento será feito conforme acordado com a justiça.

Sobre o caso, o prefeito André Vechi opinou que a situação serve de alerta para a importância da responsabilidade na condução dos recursos públicos, “já que equívocos do passado acabam comprometendo as futuras gerações”.

“Felizmente, o governo possui uma gestão financeira responsável, que conseguirá arcar com esta decisão, o que não deixa, porém, de configurar um caso grave”, finaliza.

