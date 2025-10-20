Erro em anúncio de resultado fará com que realeza da 39ª Fenarreco tenha quatro integrantes; entenda

Um erro no anúncio do resultado da realeza da Fenarreco 2026 fará com que a 39ª edição da festa tenha uma rainha e três princesas. Uma das participantes, escolhida como 2ª princesa, teve uma pontuação inferior a outra que não foi anunciada.

Em razão do equívoco, a realeza contará com a rainha Caroline Leite, a 1ª princesa Letícia Kohler, a 2ª princesa Laisa Gums e a 3ª princesa Tânia Klein.

O baile de escolha da realeza aconteceu na noite deste domingo, 19, último dia de Fenarreco. Na ocasião, a atual realeza da festa passou as faixas de rainha, 1ª e 2ª princesas para as eleitas. Um dia após o evento, a constatação do erro fará com que a festa tenha mais uma princesa.

Nota da prefeitura

Em nota, a prefeitura atribuiu o erro à empresa Urbanize Engenharia e Construção, patrocinadora responsável pela condução do concurso. O Executivo também lamentou o ocorrido.

“É importante ressaltar que a apuração foi corretamente realizada pela Fundação Municipal de Turismo (Fumtur), e que o erro se deu unicamente no momento do anúncio público, sob responsabilidade da empresa patrocinadora”, diz a prefeitura.

“Diante da situação, e em comum acordo com ambas as candidatas, optou-se pela criação do título de 3ª princesa, que será assumido por Tânia Klein”, complementa.

Nova realeza da 39ª Fenarreco

Rainha: Caroline Leite

1ª princesa: Letícia Kohler

2ª princesa: Laisa Gums

3ª princesa: Tânia Klein

