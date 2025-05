Maio avança ao seu oitavo dia, e os moradores de Brusque seguem enfrentando uma das fases mais secas do ano até aqui, diante de poucas variações nas condições meteorológicas.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O último evento de chuva significativa foi então registrado em 11 de abril, quando o município acumulou 48 mm em apenas 24 horas.

A partir dessa data, as precipitações tornaram-se progressivamente mais escassas, totalizando apenas 8,5 mm nos últimos 27 dias — um quadro que, apesar de eventuais chuviscos e dias com maior nebulosidade, já configura uma estiagem.

Consequentemente, sob a persistência desse padrão climático, os efeitos do tempo seco se tornaram cada vez mais perceptíveis na paisagem urbana e rural.

A escassez hídrica começa a deixar marcas visíveis, especialmente em áreas mais expostas ao sol e, sobretudo, no nível do rio Itajaí-Mirim.

Brusque em fotos

Para ilustrar a dimensão do atual momento, será apresentada, ao fim da edição, uma galeria especial de imagens.

Portanto, logo após os anúncios, os registros captados por drone e em solo vêm revelar diferentes ângulos de Brusque, sob a influência do clima seco.

O objetivo, pois, é oferecer um retrato visual da progressiva alteração da paisagem local.

Assim, entre variações e a longa ausência de chuvas relevantes, a cidade vai compondo, aos poucos, uma paisagem marcada por tons mais opacos e pela vegetação levemente ressecada.

A galeria apresentada mais adiante então reúne imagens que capturam esse cenário — um retrato visual da estiagem que já se estende por quase um mês em Brusque.

Galeria após anúncios

Brusque vista em maio de 2025

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

