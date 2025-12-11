Escavadeira colide com carro e criança é conduzida ao hospital em Brusque
Guarda de Trânsito e Corpo de Bombeiros trabalharam na ocorrência
Uma retroescavadeira colidiu com um Honda Civic na rua Ivandro Bruns, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 11.
No carro estavam duas mulheres e duas crianças, de 3 e 4 anos. Uma delas precisou ser encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo relato da motorista, ela trafegava no sentido FIP quando a retroescavadeira fez uma conversão, atingindo a lateral do veículo com as ferragens e provocando o giro do carro na pista.
O condutor da máquina permaneceu no local e prestou apoio aos envolvidos. A Guarda de Trânsito de Brusque também prestou atendimento à ocorrência.
Colaborou: Mariana Beuting.
