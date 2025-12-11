Escavadeira colide com carro e criança é conduzida ao hospital em Brusque

Uma retroescavadeira colidiu com um Honda Civic na rua Ivandro Bruns, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 11.

No carro estavam duas mulheres e duas crianças, de 3 e 4 anos. Uma delas precisou ser encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo relato da motorista, ela trafegava no sentido FIP quando a retroescavadeira fez uma conversão, atingindo a lateral do veículo com as ferragens e provocando o giro do carro na pista.

O condutor da máquina permaneceu no local e prestou apoio aos envolvidos. A Guarda de Trânsito de Brusque também prestou atendimento à ocorrência.

Colaborou: Mariana Beuting.

Leia também:

1. Carro capota na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

2. Trecho da Beira Rio de Brusque será totalmente interditado neste domingo; confira rotas alternativas

3. Energia começa a ser restabelecida nos bairros de Brusque

4. Superintendente da Fundema, de Brusque, é exonerado; saiba quem é o substituto

5. O que se sabe sobre o caso do jovem morto após briga iniciada em Brusque



Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

