Escola Charlotte é contemplada por programa do Poder Judiciário de SC

O programa do Poder Judiciário de Santa Catarina “PJSC+Social” repassou R$ 2,2 milhões para 57 projetos sociais do estado na segunda-feira, 22. O projeto de Brusque “Charlotte Associação de Atividades Psicofísicas” foi contemplado.

Iniciativa da Justiça catarinense, o programa destina recursos às entidades que desenvolvem ações nas áreas de educação, saúde, segurança pública e assistência social.

Os valores são provenientes de penas de prestação pecuniária, suspensão condicional do processo, transações penais e acordos de não persecução.

Bem-estar social

Em discurso, o presidente do TJ, desembargador Altamiro de Oliveira, enalteceu o empenho das organizações e reafirmou o compromisso da Justiça catarinense com o bem-estar social.

“Assim, de forma conjunta, promovemos a cidadania e construímos um caminho sólido em direção a uma sociedade mais justa e equitativa”.

A escolha das entidades é criteriosa e segue o estipulado na resolução. Elas apresentam uma série de informações, inclusive o plano de aplicação dos recursos, e se comprometem a elaborar relatórios de prestação de contas. Nesta edição, 183 associações se inscreveram.

Como representante das entidades contempladas, a médica Flávia Maria Zandavalle, vice-diretora clínica do Hospital Infantil Joana de Gusmão, falou que “o PJSC+Social reflete, de maneira inequívoca, o comprometimento do Poder Judiciário em respaldar causas de elevada relevância”.

O valor recebido pelo Hospital será destinado à compra de equipamentos para a unidade de oncologia.

Entidades

O juiz-corregedor Marlon Negri, em nome da Corregedoria-Geral da Justiça, salientou que a escolha das 57 entidades reflete o compromisso de priorizar iniciativas capazes de gerar um impacto expressivo, duradouro e sustentável na sociedade.

“Ao investir nestas organizações, o Tribunal de Justiça contribui para a edificação de alicerces sólidos para o futuro”.

Além dos já citados, compuseram a mesa o desembargador Getúlio Corrêa, 1º vice-presidente do TJ; desembargadora Rejane Andersen, 3ª vice-presidente do TJ, desembargador Luiz Antônio Zanini Fornerolli, diretor-executivo da Academia Judicial, desembargador Álvaro Pereira de Andrade, responsável pela Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ) e membro do Conselho Gestor da Conta Centralizada, promotora de Justiça Luciana Uller Marin, do MPSC, e Elson Otton, presidente Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC).

Confira as entidades do Litoral e do Vale do Itajaí que foram contempladas:

Harmonia Residência Inclusiva de Navegantes

AMA – Pais e Amigos dos Autistas de Pomerode

Lions Clube de Gaspar

Associação Amor pra Down de Itajaí

Charlotte Associação de Atividades Psicofísicas de Brusque

Associação Empresarial de Ajuda a Criança e ao Adolescentes de Itajaí

Corpo de Bombeiros de Ituporanga

Associação Congregação de Santa Catarina/ Hospital Santa Isabel de Blumenau

