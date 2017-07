Escola Charlotte realiza tradicional macarronada nesta sexta-feira

A Escola Charlotte realiza nesta sexta-feira, 14, a tradicional macarronada, para angariar fundos para a instituição. O evento começa a partir das 19h, no salão paroquial da Igreja São Luis Gonzaga.

Todo o lucro do evento será revertido para a instituição, que desenvolve o método de reorganização neurofuncional em crianças e adultos portadores de Síndrome de Down, Síndrome de Asperger, Síndrome de West, Síndrome de Tourette, paralisias, dislexia, distrofia muscular, esclerose lateral amiotrófica, autismo, síndromes neurológicas e as mais diversas dificuldades, inclusive casos não diagnosticados.

Os cartões da macarronada podem ser adquiridos na escola.

Mais informações pelos telefones 3396-7210 e 3354-3757.