Escola de Botuverá se manifesta após caso de estupro de aluna de 12 anos
Suspeito do crime foi preso na terça-feira
A escola de Botuverá onde estuda a adolescente de 12 anos vítima de estupro se manifestou ao jornal O Município sobre o caso. No dia do crime, a menina não compareceu à instituição. O suspeito de 31 anos foi preso pela Polícia Civil na terça-feira, 16.
Em contato com a direção, a reportagem foi informada de que a equipe gestora tomou conhecimento do fato por meio da família da estudante, no dia seguinte ao crime. A instituição acionou o Conselho Tutelar, que entrou em contato com a família na sequência.
Segundo a direção, a situação não foi informada aos demais profissionais da escola, que só tiveram conhecimento do caso após a divulgação da prisão do suspeito pela imprensa. “A escola se reserva o direito de garantir a integridade e o respeito à família e à estudante”, afirma a direção.
O crime teria ocorrido em agosto, no Centro do município. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Botuverá, com apoio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque. Segundo a investigação, o suspeito teria feito contato com a vítima por meio do Instagram.
O encontro foi marcado no Centro da cidade. Durante o horário em que a menina deveria estar na escola, o homem a levou para sua residência, onde, de acordo com a polícia, ocorreu o abuso.
Além do mandado de prisão, os agentes cumpriram busca e apreensão no imóvel do investigado e recolheram aparelhos eletrônicos que serão periciados.
Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e verificar se há outros casos envolvendo o suspeito.
