Escola de Botuverá se manifesta após caso de estupro de aluna de 12 anos

A escola de Botuverá onde estuda a adolescente de 12 anos vítima de estupro se manifestou ao jornal O Município sobre o caso. No dia do crime, a menina não compareceu à instituição. O suspeito de 31 anos foi preso pela Polícia Civil na terça-feira, 16.

Em contato com a direção, a reportagem foi informada de que a equipe gestora tomou conhecimento do fato por meio da família da estudante, no dia seguinte ao crime. A instituição acionou o Conselho Tutelar, que entrou em contato com a família na sequência.

Segundo a direção, a situação não foi informada aos demais profissionais da escola, que só tiveram conhecimento do caso após a divulgação da prisão do suspeito pela imprensa. “A escola se reserva o direito de garantir a integridade e o respeito à família e à estudante”, afirma a direção.

O caso

O crime teria ocorrido em agosto, no Centro do município. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Botuverá, com apoio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque. Segundo a investigação, o suspeito teria feito contato com a vítima por meio do Instagram.

O encontro foi marcado no Centro da cidade. Durante o horário em que a menina deveria estar na escola, o homem a levou para sua residência, onde, de acordo com a polícia, ocorreu o abuso.

Além do mandado de prisão, os agentes cumpriram busca e apreensão no imóvel do investigado e recolheram aparelhos eletrônicos que serão periciados.

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e verificar se há outros casos envolvendo o suspeito.

Leia também:

1. Brusquense vence etapa de circuito nacional de tênis no Rio Grande do Sul

2. Brusque floresce com o encanto do olho-de-boneca da família Voss

3. Filmes do Batman retornam aos cinemas de Brusque; confira as sessões

4. Idoso morre com golpe de bengala na cabeça em Gaspar

5. Ponte de madeira no Cedro Alto, em Brusque, será interditada nesta sexta-feira



Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

