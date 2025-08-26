Escola de Botuverá suspende aulas após confirmação de caso da doença mão-pé-boca

As aulas na escola Prefeito Sebastião Tomio, no bairro Águas Negras, em Botuverá, foram suspensas até sexta-feira, 29. A decisão ocorreu em razão da confirmação de caso da doença mão-pé-boca na unidade.

O comunicado foi divulgado pela Secretaria de Educação de Botuverá. A pasta justifica que a medida visa preservar a saúde das crianças, família e toda a comunidade, para evitar a disseminação da doença.

“Durante este período, os funcionários estarão realizando a dedetização e higienização completa da escola, garantindo um ambiente seguro para o retorno das crianças”, afirma a pasta, em comunicado divulgado pelo Instagram.

As atividades na unidade retornam normalmente na segunda-feira, 1º.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, a doença mão-pé-boca é uma infecção viral, causada por diversos enterovírus. Ela é caracterizada pela presença de pequenas feridas avermelhadas na cavidade oral, mãos e pés.

