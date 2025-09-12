Escola de Brusque chega à final nacional do Prêmio Escolas Sustentáveis

A Escola de Ensino Fundamental Dr. Carlos Moritz está entre os finalistas da etapa brasileira do Prêmio Escolas Sustentáveis 2025.

O destaque veio com o Projeto DengueBusters, criado em 2024 e ainda em expansão, que alia inovação, ciência e mobilização social no combate ao mosquito Aedes aegypti. A conquista coloca a escola na disputa para representar o Brasil na fase internacional da premiação.

O DengueBusters foi desenvolvido pelos alunos sob orientação da professora de Ciências Alaídes Sidiane Pereira Halaiko, da professora de Robótica Elizangela Mara Rosa do Nascimento e do monitor Alexandre Máximus Barros de Macedo.

A iniciativa resultou na criação de armadilhas inteligentes com o uso da Robótica Educacional para monitorar o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Além da parte tecnológica, o projeto envolveu pesquisas de campo, mutirões de limpeza, parcerias com órgãos de saúde e ações de conscientização junto às famílias.

Outro marco foi a revitalização de um terreno baldio em frente à escola, transformado em praça pública de convivência em parceria com a Prefeitura.

“Ter um projeto idealizado dentro da escola reconhecido nacionalmente é motivo de orgulho coletivo”, declara Thiago Alessandro Spiess, diretor da unidade escolar.

“Esse resultado mostra que a educação pública pode ser inovadora, transformadora e, sobretudo, útil para a vida das pessoas”, complementa.

Neste ano, o DengueBusters ganhou novos desdobramentos, quando as armadilhas passaram a ser utilizadas também no CEI Tia Laura, ampliando o alcance do projeto. Paralelamente, os estudantes começaram a desenvolver um aplicativo de monitoramento em tempo real, consolidando a dimensão científica e tecnológica da proposta.

O impacto não se limitou a Brusque. Um artigo científico sobre o DengueBusters foi aceito para publicação na revista internacional de robótica da IEEE, uma das mais respeitadas do meio acadêmico e tecnológico.

O feito coloca a rede municipal de ensino da cidade no mapa da produção científica internacional.

No dia 16 de setembro, o diretor Thiago e a coordenadora pedagógica Josiane Amaral Gois Reis estarão em São Paulo para representar a escola na cerimônia nacional do prêmio. Se vencedores, seguirão para a etapa internacional, disputando com projetos de outros países da América Latina.

O projeto vai muito além do combate à dengue, ele provoca o interesse dos alunos em ciência, tecnologia, pesquisa e ações de impacto social, despertando protagonismo e responsabilidade comunitária.

“Mais do que construir armadilhas ou desenvolver um protótipo, nossos alunos aprenderam que ciência e solidariedade caminham juntas”, destaca a coordenadora Josiane. “É esse aprendizado que os torna protagonistas de uma transformação que vai muito além da escola”, finalizou.

A trajetória da EEF Dr. Carlos Moritz é marcada por conquistas. Em 2022, recebeu o Prêmio Educbank de Liderança Pedagógica e Qualidade da Educação. Em 2023, foi premiada no Professor Transformador, no Vale Europeu de Boas Práticas Literárias e no Conectando Boas Práticas. Já em 2024 e 2025, ganhou destaque no Concurso das Melhores Receitas da Alimentação Escolar de Brusque.

