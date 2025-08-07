Escola de Camboriú descobre suposto atentado organizado por adolescentes
Polícia Civil investiga caso
Dois adolescentes estão sendo investigados depois de uma denúncia de que os jovens estariam planejando um atentado em uma escola de Camboriú, nesta sexta-feira, 8. A Secretaria de Educação se manifestou sobre o caso. A Polícia Civil segue realizando investigações.
De acordo com informações divulgadas pelo portal da Rádio Menina, os suspeitos teriam 14 e 15 anos e estudam na escola Anita Bernardes Ganancini. A direção descobriu o caso após ter acesso a prints de conversas entre os envolvidos.
Ao programa Canal 100, da rádio, a secretária Carin Krug esclareceu que as investigações sobre o caso já foram iniciadas e incluem buscas nas residências dos estudantes e além dos depoimentos. “A princípio, seria uma brincadeira de muito mau gosto, nada de concreto foi encontrado”, disse.
A pasta também emitiu uma nota comunicando que todas as providências cabíveis já foram adotadas de forma imediata.
