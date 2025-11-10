Escola de patinação artística de Brusque fará tributo a fundador que morreu em queda de balão

A escola de patinação artística Patinazzi, de Brusque, fará uma apresentação no dia 29 de novembro em homenagem a Leandro Luzzi, fundador da instituição que faleceu em um acidente com balão em em Praia Grande, no Sul catarinense. O tributo ocorrerá na Associação da RenauxView, na rodovia Antônio Heil, 469.

“Mais do que um espetáculo de patinação artística, será uma noite de emoção, arte e memória. Uma homenagem inesquecível ao nosso eterno Leandro Luzzi, que segue brilhando em cada estrela do céu e em cada coração que dança sobre rodas”, anuncia a Patinazzi.

Haverá sessões às 16h e às 20h. Os ingressos seguem disponíveis apenas para a sessão das 16h, ao valor de R$ 50, com pagamento antecipado. Para adquirir, basta entrar em contato pelo telefone (47) 9 9649-0509.

Leia também:

1. Dois anos do El Niño: lembranças de um novembro marcado por cheias em Brusque

2. Morre motorista de caminhão de Brusque que ficou gravemente ferido após acidente

3. Troca de rede no Volta Grande promete minimizar problema de falta de água em loteamento

4. VÍDEO – Luciano Hang envia mais de mil roupas de cama para moradores de cidade destruída por tornado no Paraná

5. Ex-procurador oferece recompensa para identificação de vândalos que danificaram túmulos de cemitério de Brusque



Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

