Escola em Tempo Integral: secretária avalia andamento do programa em Brusque

Com um ano de implantação e com 417 alunos matriculados, o programa Escola em Tempo Integral, da Prefeitura de Brusque, irá se manter este ano. Um dos desafios do programa foi a construção de um currículo complementar específico, alinhado às diretrizes do Ministério da Educação.

A secretária de Educação, Franciele Mayer, explica que o programa foi instituído em 2023 por meio de uma lei, com o objetivo de criar matrículas em tempo integral em todas as etapas da educação básica.

Uma vez implementado, a pasta realizou encontros periódicos para avaliar o progresso na inserção do currículo, o que identificou ajustes necessários.

“Avaliamos de forma positiva a implementação do programa em seu primeiro ano, destacando que, com uma jornada semanal de 35 horas, ele amplia significativamente as possibilidades de desenvolvimento dos estudantes”, diz.

Escolas em tempo integral

Atualmente, o município conta com quatro unidades com ensino integral: Professor Raul Amorim, no bairro Limoeiro, Centro de Educação Infantil Raio de Sol II, no Azambuja, Carlos Fuzão, no Santa Luzia, e Edith Gama Ramos, no Cedro Grande.

De acordo com a secretária, o programa continuará nessas unidades ao longo do ano. As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h, e na sexta, das 7h30 às 13h.

“Os horários das aulas são organizados considerando dois momentos de intervalo de 15 minutos cada, um em cada período e um momento de 1h30 minutos para o almoço dos alunos”, explica.

Encontro de redes de ensino

A Secretaria de Educação participou do Encontro de Pesquisa e Redes de Ensino em Educação Integral da Região Sul (Eprei-Sul), realizado em Chapecó, em outubro de 2024.

Na ocasião, diversos municípios compartilharam teorias e práticas das redes de educação pública. “Este evento foi um importante momento de troca de experiências e reflexões sobre práticas e avanços na educação integral em toda a região”, conta.

