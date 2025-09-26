Escola Guga de Brusque é reconhecida como a melhor franquia do Brasil pela segunda vez

A Escola Guga de Brusque recebeu na última semana o reconhecimento como melhor franquia do ano no Encontro Nacional Escola Guga (Eneg), em Florianópolis.

Foi a segunda vez que a franquia de Brusque recebeu o reconhecimento de melhor do Brasil. A Escola Guga, fundada pelo ex-número 1 do mundo, Gustavo Kuerten, tem atualmente 25 unidades espalhadas pelo Brasil, atendendo mais de 5 mil alunos.

“Quero agradecer à equipe toda da escola, que se dedica bastante há anos. Esse reconhecimento é fruto do trabalho. Escolhi viver isso aqui muito por influência do meu avô, que plantou a semente lá atrás. Que a gente siga com esse propósito. Nos apegamos muito as crianças, não só dentro da quadra, mas na formação de caráter através do esporte. Saímos muito felizes pelo reconhecimento”, diz o empresário Artur Klann, que fundou a Escola Guga de Brusque em 2017.

Atualmente, a unidade, que fica na rua Pastor Sandrescky, no Centro, oferece aulas de tênis e beach tennis. A sede atual da Escola Guga Brusque foi inaugurada em 2022 e conta com duas quadras de tênis de saibro e três de beach tennis.

Além de ser escolhida a melhor franquia do Brasil, a Escola Guga de Brusque recebeu pelo oitavo ano consecutivo o selo de excelência.

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

