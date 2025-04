Escola Padre João Stolte completa 70 anos de fundação em Botuverá

Neste ano, a Escola de Educação Básica (EEB) Padre João Stolte completa 70 anos de fundação. Sua história é marcada pelo trabalho do sacerdote na região e a união da comunidade.

João nasceu na cidade de Westfália, na Alemanha, no dia 27 de dezembro de 1876. Ele foi ordenado padre 27 anos depois, em 1903. Dois anos depois, em 1905, ele veio para Brusque e trabalhou como vigário a partir de agosto daquele ano.

Depois, de 1906 a 1909, atuou em São Bento do Sul e em Florianópolis em 1909. Já em Botuverá, conhecida no começo do século XX como Porto Franco, João atuou de 1912 a 1920, sendo o primeiro vigário da Paróquia de Botuverá.

No município, ele realizou trabalho catequético e lecionava para crianças e adolescentes. Em relatos da direção da escola, ele é citado como “uma pessoa enérgica e persistente, tanto na religiosidade como na missão de educador”.

Por sua influência, foi construída a escola Professor Carlos Mafezolli no pátio da igreja, com o intuito de acolher ainda mais a comunidade. O padre também lecionou na unidade. Não há o registro de quando a construção foi feita, mas é estimado que aconteceu no início dos anos 1950.

Pouco tempo depois, o nome da unidade passou a ser Escola Reunida Carlos Mafezolli e, em março de 1955, ela deixou de operar. O motivo foi a criação do Grupo Escolar Padre João Stolte. Cabe ressaltar que não possível obter informações sobre a data exata da criação da escola que, em janeiro de 1956, teve o prédio inaugurado.

A criação da escola foi oficializada por meio de um decreto em fevereiro de 1971. Um mês depois, teve início o ensino de 5° grau na unidade. No dia 12 de novembro de 1982, foi inaugurado o atual prédio da escola, no Centro de Botuverá.

O ensino médio começou a ser ofertado em 1998 e no ano de 2000, a unidade deixou de ser colégio e passou a ser denominada de Escola de Educação Básica. Atualmente a escola conta com mais de 700 alunos.

Moção de Congratulações

No fim de março, os vereadores de Botuverá entregaram uma Moção de Congratulações à escola em homenagem aos 70 anos de atividades.

Estiveram presentes na sessão, representando a escola, a atual diretora, Diléia Aparecida Colombi Pereira, as professoras Tânia Pedrini Venzon e Deise Grasiela Jorge Pavesi.

Também esteve na sessão Silvino Schmitz, diretor que permaneceu por mais tempo à frente da escola, onde exerceu o cargo por 20 anos, de 1980 a 2000.

Lista dos diretores da escola

José Vicente da Silva: 20/02/1952 à 11/12/1956

Rita Maria Zucco: 09/03/1957 à 24/09/1957

Irmã Ana Dematté: 01/03/1962 à 09/06/1963

Irmã Olga Ferreira: 28/02/1964 à 28/09/1964

Irmã Inês Magagin 24/02/1967 à 12/1967

Irmã Ármide G. Stolf: 16/08/1968 á 12/12/1969

Irmã Olímpia Perini: 12/03/1970 à 04/12/1969

Padre Floriano Martins de Oliveira: 19/09/1973 à 22/04/1974; 04/12/1974 à 16/03/1976

Nelson Sezerino: 22/04/1958 à 24/11/1961; 24/04/1974 à 24/09/1974; 03/1976 à

05/1980

Silvino Schmitz: 01/06/1980 à 04/2000

Francisco Colombi: 19/04/2001 à 16/11/2002; 03/02/2004 à 02/2007 e 03/2008 à

10/2008

Eliana Bosco: 04/2002 à 01/2004; 10/2008 à 08/2009

Zelita Zete Cestari Tachini: 02/2007 à 03/2008

Sueli Elite Pavesi Martinenghi: 08/2009 à 12/2019

Aline Heil Colombi: 01/2020 até 12/2023

Diléia Aparecida Colombi Pereira: 01/2024 até os dias de hoje

