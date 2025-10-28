Escola Sesi de Brusque será unidade licenciada de programa esportivo da NBA; entenda

A partir de 2026, a Escola Sesi de Brusque será uma unidade licenciada do programa NBA Basketball School. O projeto tem o intuito de promover o desenvolvimento de atletas. Jovens e crianças de 6 a 18 anos podem participar das aulas, que serão divididas por faixas etárias. O núcleo do é coordenado e supervisionado pela Think Sports.

A coordenadora de Educação Básica, Márcia Koehler, menciona que neste segundo semestre as equipes da escola participaram de uma capacitação inicial que abordou a metodologia da NBA. “O objetivo do treinamento foi alinhar os profissionais aos padrões internacionais da marca, preparando-os para o próximo ano”. Brusque é uma das oito escolas da rede Sesi incluídas na ação.

As vagas já estão abertas para estudantes do Sesi e crianças de outras escolas da região. Em Brusque, as aulas serão às terças e quintas-feiras, das 13h45min às 15h15min, e terão custo adicional, conforme a política da escola para atividades extracurriculares.

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo número (47) 98927-3104.

Leia também:

1. Brusque em flores: conheça o orquidário mantido por morador de 83 anos

2. Empresários de Brusque e região participam de encontro voltado a oportunidades de negócios com a China

3. Creche continuará funcionando após fechamento do All Shopping em Brusque, diz prefeitura

4. Homem ‘pega fogo’ ao tentar furtar fios elétricos e causa apagão em Florianópolis

5. Restos de animais mortos são encontrados em cemitério de Nova Trento



Assista agora mesmo!

Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?:

