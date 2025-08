Escola Sesi de Referência será inaugurada em Brusque nesta quinta-feira

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) inaugura nesta quinta-feira, 7, a Escola Sesi de Referência em Brusque. A unidade está localizada na avenida Primeiro de Maio, 670, e o evento de inauguração começa às 8h.

Essa é a quinta escola do tipo entregue em dois anos. A primeira foi inaugurada em Itajaí, em 2023; a segunda, em Joinville, em 2024; a terceira, em Videira, em fevereiro de 2025; e a quarta, em Lages, na última terça-feira, 5. Em Brusque, o investimento é de R$ 39,6 milhões em uma estrutura de 6,6 mil metros quadrados.

O presidente da Fiesc, Mario Cezar de Aguiar, afirma que a nova unidade representa mais um passo na ampliação do acesso a uma educação de excelência, com metodologias inovadoras e foco no desenvolvimento integral dos estudantes.

“Nosso compromisso é com uma educação que transforma vidas e fortalece as comunidades. Com estas escolas, queremos preparar nossos estudantes para liderar o futuro com criatividade e protagonismo.”

A escola conta com 26 salas de aula, biblioteca, auditório, oito laboratórios, áreas de convivência, quadra de esportes e espaço maker — ambiente voltado à aprendizagem prática, baseada no “fazer”.

Investimentos

A nova unidade impactará mil famílias, sendo a maioria dos alunos dependentes diretos de trabalhadores da indústria. O investimento em Brusque integra o plano de ação da Fiesc, que prevê destinar mais de R$ 1 bilhão a iniciativas educacionais em Santa Catarina até 2030.

A rede de Escolas Sesi está presente em 20 cidades catarinenses. Seu principal diferencial é a abordagem de ensino Steam, que integra Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, promovendo criatividade, pensamento crítico e aprendizado prático.

As Escolas Sesi de Referência são voltadas ao uso de metodologias ativas, integração entre ensino e formação profissional, além de infraestrutura completa — com laboratórios de alta tecnologia, salas maker, espaços de inovação e outros recursos. Elas funcionam como modelo para as demais unidades da rede.

