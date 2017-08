Escolas da rede municipal de Brusque mantêm tradição de executar hinos

Os hinos cívicos continuam a ser executados nas escolas de Brusque por força de lei federal de 1971 e lei municipal de 2002, embora não haja um controle rigoroso por parte da prefeitura e do governo do estado.

A lei municipal, sancionada em junho daquele ano, amplia a lei federal: além do Hino Nacional, devem ser executados o Hino de Santa Catarina e do Hino de Brusque, com hasteamento da bandeira nacional.

Embora a lei obrigue a execução do Hino Nacional pelo menos uma vez por semana, a Secretaria de Educação de Brusque diz que a periodicidade e a forma de divulgação ficam a critério da direção das unidades.

Todo o corpo docente da instituição de ensino deve participar da solenidade, diz a lei. Além disso, a escola deve divulgar, por escrito, a letra e música dos hinos.

O secretário de Educação, José Zancanaro, garante que o hino da Proclamação da República, da Independência do Brasil, da Bandeira Nacional e de Brusque estão na agenda das escolas da rede. Quanto a frequência, ele diz que depende da direção, mas que a determinação é que seja entoado uma vez por semana, além de homenagens cívicas e em ocasiões especiais.

No entanto, não há controle do cumprimento ou não da lei. “Depende do diretor. Não sei dizer exatamente em qual momento é executado durante o ano. Mas na Semana da Pátria é de praxe, e o hino de Santa Catarina é para que os alunos não esqueçam”, diz o secretário.

Para Zancanaro, o civismo ainda precisa ser incutido nas escolas para despertar a atenção dos estudantes. “Se não cativarmos e incentivarmos as crianças para isso, o que será o dia de amanhã?”.

Já nas escolas da Gerência de Educação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional (Gered) de Brusque, na Semana da Pátria são executados o hino da Independência do Brasil e da Bandeira. Em eventos mais solenes, em que a gerência está presente, tem o hino da Independência e o de Santa Catarina.