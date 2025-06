Escolas de Brusque representam cidade em competição estudantil nacional

Três escolas de Brusque estão participando do projeto Estudante em Movimento, realizado pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci). O programa é uma competição entre escolas da rede municipal e estadual e tem o intuito de incentivar a participação de alunos na gestão escolar.

Além de ser coordenado pelo Conaci, o projeto tem parceria com as controladorias-gerais dos estados e municípios. Esse projeto acontece em nível federal. É a primeira vez que escolas do município de Brusque participam da ação.

Uma das escolas participantes é a Oscar Maluche, do bairro Steffen. A diretora Elisethe Antonow explica que a participação da escola veio após um convite via e-mail da Secretaria de Educação de Brusque. “Foi enviado um e-mail para todas as escolas. Mas a princípio eu não dei muita bola, depois recebi uma mensagem que dizia assim: ‘Elisethe, vocês têm tudo para dar certo’. Era aquela motivação que faltava”, conta.

As outras escolas participantes do projeto são Paquetá e Augusta Knorring.

Elisethe explica que o programa também serve para conferir os trabalhos desenvolvidos na escola. O projeto é dividido em várias fases, das quais a escola já cumpriu duas: o cadastro dos alunos para formar o “time” e a criação do grito de garra. A terceira parte trata de uma auditoria cívica, na qual a escola recebeu 12 formulários. Os alunos terão que conferir diversos setores da escola e responder às perguntas do documento.

Na quarta etapa, o time precisará realizar uma tarefa especial e, na última fase, participará de um desafio. Em seguida, ocorre a premiação do projeto. Todas as etapas têm entregas obrigatórias e valem pontos.

A participação dos alunos é obrigatória em todas as ações. O número mínimo de participantes é de 40 alunos e, no máximo de três professores. Podem participar alunos do 5º ao 9º ano e do ensino médio. “Eu coloquei três professores bem ativos. Coloquei o máximo para garantir o envolvimento”, menciona Elisethe.

A premiação do projeto será de R$ 10 mil para a escola estadual e municipal vencedora. Os professores orientadores receberão R$ 5 mil. Terá ainda um prêmio imprensa de R$ 3,5 mil.

A diretora conta que ao assumir a direção da escola, no ano passado, trouxe a comunidade para a instituição. “A escola ficou oito anos sem receber uma gota de tinta. Então, estava tudo depredado”, conta. E complementa mencionando: “a gente pintou toda a escola por dentro. No ano passado, construímos três salas, construímos novos espaços. E tudo isso com a ajuda da comunidade”.

Assim, finaliza que essas atividades já são consideradas comuns para a escola. “Tem tudo para dar certo”.

